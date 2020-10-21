المشري يلتقي بوريطة… وصالح يحل السبت في الرباط

أجرى ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب مساء أمس في الرباط، مباحثات مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. وفي غضون ذلك قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)، سيزور المغرب بعد غد السبت.

وتأتي زيارة المشري وصالح للمغرب في سياق بحث مآل التفاهمات الصادرة عن جولتي الحوار الليبي، الذي عقد مؤخرا في منتجع بوزنيقة (جنوب الرباط)، بهدف تحديد معايير وآليات اختيار المناصب المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.

وكانت تفاهمات حوار بوزنيقة قد رفعت إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للحسم فيها.