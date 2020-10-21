مزارعو سوكنة يشتكون من عدم توافر الديزل

إضافة إلى معاناة المزارع من انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات عن مزرعته تفاقمت مشاكل المزارعين بسبب انعدام مادة الديزل بالمحطات، الأمر الذى اضطر المزارعين بمدينة سوكنة إلى شراء الديزل من السوق السوداء بسعر خمسة دنانير للتر الواحد.

وفى خطوة من لجنة الأزمة بمدينة سوكنة لتزويد أصحاب الجرارات الزراعية بمادة الديزل شرعت لجنة الأزمة بالمدينة في حصر الجرارات حتى يتسنى تزويدها شهريا بالديزل حفاظا على الإنتاج والمحاصيل الزراعية بالمنطقة.

هذا وناشد المزارعون الجميع مساندتهم لتجاوز معاناتهم المتمثلة في عدم توفر الديزل.

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