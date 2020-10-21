معيتيق يكشف تدقيقا محاسبيا للمالية بحكومتي الوفاق والموقتة لوضع ميزانية موحدة لـ2021

كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، اتفاقًا مع الحكومة الموقتة على تطبيق عملية تدقيق محاسبي للمالية العامة لكلتا الحكومتين تمهيدًا لوضع ميزانية موحدة للدولة في مشروع قانون الموازنة العامة لـ2021.

وأعلن معيتيق في مقابلة مع وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، بحث حكومتي الوفاق والموقتة «توحيد الميزانية حتى تكون قناة الصرف قناة واحدة بين الطرفين». واتفق الجانبان على تطبيق عملية تدقيق محاسبي خارجية للمالية العامة لكلتيهما، وبدأت هذه العملية في العام الحالي.

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وذكر معيتيق أن حكومة الوفاق أعدت ميزانية للعام 2021 من المتوقع أن تكون بين 45 و48 مليار دينار (38-40 مليار دولار) تشمل تمويلًا للصحة والتعليم وغيرهما من الخدمات العامة في أنحاء البلد، وقال إنه من المتوقع أن تقدم الحكومة الموقتة ميزانية متوقعة بين خمسة وثمانية مليارات دينار.

وأضاف: «وبعدها يبدأ العمل الفني الدقيق وهو توحيد هاتين الميزانيتين حتى تخرج ميزانية واحدة. وهذا هو المبتغى الرئيسي من اللجان الفنية في موضوع توحيد الميزانية». وتابع: «ويعتبر العمود الفقري للاتفاق هو توحيد الميزانية وليس نسب من إيرادات النفط».

وبخصوص تطورات اتفاق النفط مع القيادة العامة لإنهاء الحصار نهائيًّا على الإنتاج والتصدير النفط، أكد معيتيق أن إنتاج ليبيا النفطي بلغ 500 ألف برميل يوميًّا هذا الأسبوع، وسيزيد إلى ما بين 550 و560 ألف برميل يوميًّا بحلول نهاية أكتوبر، ثم مليون برميل يوميًّا بنهاية العام الحالي.

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