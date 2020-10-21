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الحرس البلدي أوباري يتلف كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أتلف الحرس البلدي فرع أوباري بالتعاون مع شركة خدمات النظافة، كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

وتضمنت المواد مشروبات ومنتجات معلبة وجافة بمختلف الأصناف، إضافة إلى مواد تجميل وعطور، حيث تم إتلافها حرقا في إحدى المكبات بمدينة جرمة.

ويقوم الحرس البلدي بمجهودات كبيرة لضبط المخالفين بأبسط الإمكانيات، ويحذر المواطنين من التهاون في الإبلاغ عن المواد الفاسدة مما قد يعرض حياة الناس للخطر والأمراض السرطاني

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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