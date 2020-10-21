الاتحاد الأوروبي: “أخبار سارّة” من المحادثات الليبية

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، خوسيه أنطونيو، إن التوافقات التي أحرزتها محادثات اللجنة العسكريّة الليبيّة المشتركة 5+5 في جنيف، بمثابة “أخبار سارّة”.

وأضاف أنطونيو، بحسابه في “تويتر”، أن التوافقات شملت “فتح طريق بريّة وجويّة، وإيقاف الخطاب الإعلامي التّحريضي، وتفادي التصعيد العسكري، وتبادل المحتجزين وإعادة هيكلة حراس المنشآت النفطية”، مؤكدة أن هذه التطورات “خطوة أخرى في مسار طويل لتحقيق السّلام”.

وتابع: “نتطلّع إلى استمرار المحادثات بشكل إيجابيّ وإلى نقاشات مهمّة حول اتّفاق وقف إطلاق النار في الساعات القادمة”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يقدم كل الدّعم للمحادثات.

وأعربت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الأربعاء، عن تفاؤلها بالمحادثات الجارية بين طرفي الصراع، مشيرة إلى أنها ستتوصل لوقف دائم لإطلاق النار؛ بعد اتفاق الأطراف على إعادة فتح المسارات البرية والجوية بينهما.

وأكدت وليامز، خلال مؤتمر صحفي من جنيف، أن طرفي الحوار المجتمعين في جنيف هذا الأسبوع اتفقا على استمرار “حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري”.

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