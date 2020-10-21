“التعاون الأمني” على طاولة باشاغا ودي مايو

ناقش وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، في العاصمة الإيطالية روما، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين بالخارجية الإيطالية، وسفير ليبيا لدى إيطاليا والمندوب الأمني بالسفارة ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي.

وأضاف البيان أنه “تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات خاصة الأمنية منها بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين”.

يشار إلى أن باشاغا وصل، صباح الأربعاء، إلى روما، وأجرى لقاء مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية الإيطالية.

وقالت “داخلية الوفاق”، في بيان، إن باشاغا ولامورجيز، بحثا ملف مكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وإنشاء غرفة مشتركة بين ليبيا وإيطاليا في مكافحة الهجرة غير القانونية والحد منها.

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