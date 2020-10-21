ليبيا الان

المشري: تم الاتفاق مع مجلس النواب على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية

تم النشر منذُ يومين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سنة 2015 “مايزال إلى الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها” من أجل حل الأزمة في البلاد.

وادعى المشري، خلال مؤتمر صحفي بالرباط مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن اتفاق الصخيرات يشكل جزءا من الإعلان الدستوري في ليبيا، مشيرا إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يعتبر أن هذا الاتفاق يشكل مرجعية، على حد قوله.

وأشار رئيس مجلس الدولة الاستشاري إلى أنه “يتم حاليا العمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي للصخيرات، حيث تم الاتفاق مع مجلس النواب، تقريبا، على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة”.

وأضاف المشري: “هذا سينهي الانقسام في مؤسسات الدولة مما سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي لليبيا، وسيعيد الأمل في الوصول إلى حلول نهائية”.

واستقبل بوريطة المشري بمقر وزارة الخارجية المغربية في العاصمة الرباط، وناقش الطرفان خلال اللقاء مسارات الحوار السياسي الليبي التي تستضيفها المغرب وسبل حل الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انت وصالح في قارب واحد متهالك سيهوي بكم إلى الجحيم …. اللعنة على الإخوان أينما كانوا ….اخواني+اخواني والنتيجة صفر ….
    واخيرا تيقن الليبيون ان البرطمان يقوده اخواني …. اللعنة عليكم جميعا أيها الفاسدون المجرمون …..

    رد