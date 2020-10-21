الفيتوري: تركيا حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن للتدخل في الشأن الليبي

قال الكاتب الصحفي، أحمد الفيتوري، إن اليد العليا حاليا في ليبيا لانتشار فيروس كورونا واليد الثانية للولايات المتحدة التى تمثلها رئيسة البعثة الأممية لدي ليبيا.

وأضاف الفيتوري في تصريحات إعلامية، أن مصداقية الحوار الليبي على أرض الواقع هي وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل هدنة وقف إطلاق النار في البلاد.

وأوضح الفيتوري أن العامل الرئيسي لحل الأزمة الليبية هي الولايات المتحدة، لافتا إلى أن تركيا حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن للتدخل في الشأن الليبي.

وأكد الفيتوري أن الأزمة الليبية يمكن تنتهي على أرض الواقع لو كان هناك إرادة قوية ورغبة من الولايات المتحدة وإيطاليا وتركيا.

وشدد الفيتوري على أن مسالة إنهاء وجود المليشيات المسلحة في ليبيا ليس بحاجة لقرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، لكن بحاجة لإرادة دولية وإقليمية قوية.

وتابع الفيتوري أن الولايات المتحدة يمكنها حصر المليشيات بطرابلس عددا علي الأرض وإنهاء وجودهم في البلاد.

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