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عاجل// البريقة تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالبريقة، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فضلا عن وجود حالة سالبة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • تطلع أي طائرة من اي مكان تحط الصواريخ من الطائرات العسكرية في محركات طائراتهم
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    رد

  • تطلع أي طائرة من اي مكان تحط الصواريخ من الطائرات العسكرية في محركات طائراتهم
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    رد

  • تطلع أي طائرة من اي مكان تحط الصواريخ من الطائرات العسكرية في محركات طائراتهم
    ________________________________________________💥💥💥💥_____________________

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