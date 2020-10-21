عاجل// البريقة تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالبريقة، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فضلا عن وجود حالة سالبة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالبريقة، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فضلا عن وجود حالة سالبة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
تطلع أي طائرة من اي مكان تحط الصواريخ من الطائرات العسكرية في محركات طائراتهم
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://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTMamG1wEgt1DZrO-knT3zhWr2HPPpdmjIHAg&usqp=CAU
تطلع أي طائرة من اي مكان تحط الصواريخ من الطائرات العسكرية في محركات طائراتهم
________________________________________________💥💥💥💥 _____________________
://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTMamG1wEgt1DZrO-knT3zhWr2HPPpdmjIHAg&usqp=CAU
تطلع أي طائرة من اي مكان تحط الصواريخ من الطائرات العسكرية في محركات طائراتهم
________________________________________________💥💥💥💥_____________________
//i.pinimg.com/236x/07/95/db/0795dbc7dbabc1c42a3962513e118a63–gherkin-london-norman-foster.jpg
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