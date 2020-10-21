عاجل// البريقة تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالبريقة، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فضلا عن وجود حالة سالبة.

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