خارجية الوفاق تعلن الاتفاق مع تونس على فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير المعتمدة، أمس الأربعاء، الاتفاق مع تونس على فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية.

وقالت خارجية الوفاق في بيان لها إن اجتماعاً ضم محمود التليسي وعضوية كل من مدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة اجتمعوا في مقر وزارة الخارجية التونسية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي لمناقشة فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين، كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.

وإلى جانب لقائه بكاتب عام وزارة الخارجية التونسية التقى وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التعجيل بحل كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل الملحة بين البلدين الشقيقين، بحسب البيان.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن اللجنة الليبية التونسية المشتركة اتفقت على صياغة بروتوكول صحي موحد لعبور المسافرين يعقبه فتح للمجال الجوي بين البلدين.

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