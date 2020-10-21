اكتشف 10 معلومات عن الإعلامية هند عمار التي اختطفها ‘ثوار طرابلس’

1 ) الاعلامية هند عمار هي ممثلة وكاتبة إعلامية ليبية شابة تبلغ من العمر 30 عاما

2 ) كانت بدايتها مع الوسط الفني في عام 2007 ، حيث شاركت في العمل الفني الاستعراضي ” طرابلس أخت الشمس “، ونالت دور عروس طرابلس ، ورشحها لهذا العمل كوكبة من النجوم في الساحة الفنية.

3) وفي نفس العام ظهرت كوجه جديد في مسلسل « رياح العواطف » للمخرج محمد بلعم ، وبطولة وديان وساري الجاوزي وعدد من نجوم الدراما الليبية

4 ) في 2008 شاركت في برامج الكاميرا الخفية ، وتولى إخراج العمل حينها المخرج التونسي محمد الحناشي، و يعد أول ظهور لها على شاشة التلفزيون.

5 في 2010 ظهرت في عمل درامي تم عرضه خلال شهر رمضان عبر قناة الشبابية الفضائية .

6 ) عملت مع مجموعة من الفنانين و الفنانات المعروفين في ليبيا علي رأسهم: عيسى عبد الحفيظ والفنان يوسف الكردي والفنانة جميلة المبروك والفنانة لبنى عبد الحميد ،

7 ) في مايو 2015 نجت هند عمار،من محاولة اختطاف تعرضت لها بالقرب من مقر وزارة الإعلام وسط العاصمة طرابلس ، وأوضحت عمّار أن سيارتين إحداهما نوع بي إم دبليو والأخرى نوع قولف كانت تراقبانها منذ خروجها من منزلها في شارع 24 ديسمبر ،وأضافت “أن الأشخاص الذين كانوا على متن السيارتين ترجلوا منهما فور وصولها إلى مقر وزارة الإعلام في حي بن عاشور مُحاولين اختطافها واقتيادها لإحدى السيارتين”.

8 ) عرف عن هند عمار أنها كانت داعمة لعملية الكرامة منذ بداياتها في 2014 وبإنتقادها للإسلام السياسي ما جعلها عرضة لحملات معادية من قبل الإخوان.

9) ظهرت في 2015 كمستشارة إعلامية للدكتور أبوبكر بعيرة أثناء مشاركته في إجتماعات الحوار الليبي بالصخيرات

10 ) في 21 أكتوبر 2020 ، قد تم اختطاف الفنانة والإعلامية هند عمار، وذلك من أمام زوجها بعدما تم التعدي عليه بالضرب من قبل ما يسمي بـ”ميليشيا ثوار طرابلس” ، و يرجع ذلك لأنها تولت مؤخرًا منصب إدارة برامج قناة ليبيا الوطنية ، بأمر من محمد بعيو ، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام .