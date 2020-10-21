“بلدي الشويرف”.. لقاء مع وزير شؤون النازحين بحكومة الوفاق

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق” يوسف جلالة ” -في طرابلس الأربعاء- رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية الشويرف، الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

وشهد اللقاء مناقشة سبل العمل على دعم البلدية التي تعد نقطة عبور للمسافرين بين الشمال والجنوب والتأكيد على دعم المجلس البلدي في التهدئة والسلم الاجتماعي بين المناطق من أجل تحقيق السلام والتهدئة بين أبناء الوطن الواحد-حسب ما أوردته إدارة التواصل والإعلام التابعة لرئاسي الوفاق.

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