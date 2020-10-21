طرابلس.. اختتام “3” دورات لإدارة العمليات الأمنية

شهد معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية في مدينة طرابلس مراسم حفل اختتام “3” دورات تخصصية، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومدير إدارة حماية الشخصيات ومدير معهد التدريب التخصصي وعدد من الضباط التابعين للإدارة.

تخلل حفل الاختتام بعض العروض المرئية التي جسدت التدريبات التي تلقاها المنتسبون للدورات الثلاث، فيما تم تسليم المتدربين شهائد النجاح وتكريم طاقم خبراء التدريب، وتسليمهم دروعاً مقدمة باسم الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومعهد التدريب التخصصي تحفيزاً للمجهودات التي بذلوها في التدريب.

وأشارت الوزارة في منشور لها إلى أن الدورة الأولى كانت في مجال استخدام الأسلحة الخفيفة وهي الدورة السابعة من تسلسل الدورات التخصصية بالمعهد لسنة 2020م، فيما خُصِصت الدورة الثانية لمجال “كيفية التعامل مع الأسلحة الخفيفة” وهي الثالثة عشر من تسلسل الدورات بالمعهد، والدورة الثالثة أيضاً حول “استعمال الأسلحة الخفيفة” وهي الخامسة عشر من تسلسل الدورات بالمعهد، وكانت جميعها لصالح الإدارة العامة للعمليات الأمنية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية