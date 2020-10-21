السياسي مصطفى سليمان: أهم نقاط لقاءات جنيف العسكرية هي حل الميليشيات والتخلص من المرتزقة

قال الناشط السياسي الليبي مصطفى سليمان أمس الأربعاء إن أهم النقاط في لقاءات جنيف العسكرية هي حل الميليشيات والتخلص من الجهات غير الرسمية والمرتزقة.

وأضاف سليمان في تصريح صحفي إنه في حالة عدم إيجاد حل لمسألة الميليشيات فإنها ستسبب عائقا لكل اللقاءات، مشددا على ضرورة “إيجاد مخرج لأزمة الميليشيات وإشراك الرأي المحلي في الحوارات لما له من قوة تؤثر في المشهد.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يكون ضامنا لأي اتفاقات بين الليبيين وتنفيذ مخرجاتها بما يضمن انتقالا سلميا للمرحلة القادمة.

وبين أن الدول المتداخلة في ليبيا قد تعرقل أي جهود لحلحة الأزمة إذا خرج الحوار ضد مصلحتها سواء كان الناتو كممثل للدول الغربية وأول من تدخل في ليبيا وأيضا التدخل التركي وأيضا الدول المنخرطة في الأزمة.

على صعيد متصل اعتبر الناشط أن “كل طرف يرى أن له شرعية مراقبة النفط وهم الآن يناقشون دمج القوات النظامية بغير النظامية وهي أشياء على الأرض صعبة التطبيق لكنها سهلة من جهة الحوار فقط.

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