الأتراك يمنحون “الحداد” الدروع التذكارية والهدايا بعد وضعه زهورا على ضريح “أتاتورك”

زار محمد الحداد رئيس (ما تسمى) الأركان العامة بحكومة الوفاق ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة ووضع إكليلًا من الزهور عليه، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لفائز السراج.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أهدى المسؤولون العسكريون الأتراك الحداد خلال زيارته، دروعا على جهوده في التعاون معهم، مشيرة إلى إنه زار أيضا 160 عنصرا تابعين لـ”الوفاق” يتلقون تدريبات في أنقرة تستمر 5 أشهر.

ووصل الحداد إلى أنفرة الثنين الماضي، وعقد وزير دفاع تركيا خلوصي أكار اجتماعا معه بمقر وزارته في العاصمة التركية، وبحث معه آخر تطورات الوضع في ليبيا.

يشار إلى أن تركيا استأنفت عملية إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا بعد إعادة نحو 9300 مقاتل من هؤلاء إلى بلادهم.

وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، في تصريحات إعلامية مطلع الأسبوع الجاري، أن هناك موجة جديدة من إرسال المرتزقة السوريين من الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا، وقال: “هي حالة مستغربة بعد أن أعادت تركيا نحو 9300 مقاتل من هؤلاء المرتزقة الذين باعوا نفسهم لأردوغان”.

وفي السياق نفسه، أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إعداد تركيا، عبر ميليشياتها في طرابلس، لهجوم كبير على سرت.

وقال المسماري فيي حوار خص به صحيفة “البيان” الإماراتية، الاثنين الماضي، إنه تم رصد خلال اليومين الماضيين، هبوط طائرات ضخمة محملة بالأسلحة الثقيلة، في مطار الوطية ومصراتة ومعيتيقة، وإدخال مرتزقة جدد مدربين في تركيا على تقنيات جديدة للأسلحة، بالتزامن مع زيارة مستشارين عسكريين لليبيا، لكنه أشار إلى أن الجيش سيكون لها بالمرصاد.