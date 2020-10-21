الترجمان: البعثة الأممية تتعامل مع اجتماعات تونس بغموض وويليامز غير محايدة

أكد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، أن هناك فرصة جادة وواقعية وثابتة نحو حقن الدماء في ليبيا، والبدء بشكل حقيقي في بناء الدولة المدنية.

وأضاف الترجمان في تصريح صحفي أن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز ليست محايدة ولها مواقف واضحة تدعم جماعة الإخوان “الإرهابية” والجماعات الإسلامية وتواجدهم في المشهد الليبي.

وبين الترجمان أن هناك تفاهمات جرت خاصة مع التزام الجيش بأي خطوات لحل المشاكل السياسية بهدف الذهاب للدولة المدنية والانتخابات التي يعقد عليها الليبيون آمالهم.

وأكد أن الجيش أثبت ذلك منذ عام 2014، عندما أوقف عملياته ضد المسلحين، حتى تستكمل انتخابات مجلس النواب التي انقلب عليها الإخوان في طرابلس.

وبين أن المزعج في الأمر أن كل هذه المحادثات لم نجد فيها وضوحًا أكثر من وضوح لجنة 5+5 المقامة في جنيف من عسكريين، معتبرا أنهم قد يتفاهمون لأن حدود علاقاتهم واضحة، وحدود نقاشاتهم معروفة، ومحدد المطلوب منهم، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والسيادية للدولة الليبية، بالتالي يمكن أن يلتقوا في ذلك، ما لم يتم نقد هذه الاتفاقات من قبل الميليشيات المسلحة، أو من قبل جماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية”.

وأكد أن كل ما ينتج عن القيادة العامة للجيش واضح ويتلخص في ضرورة إيجاد آلية لتفكيك الميليشيات، وسحب السلاح والذهاب للاستحقاقات الانتخابية لبناء دولة مدنية.

ولفت الترجمان إلى أن اجتماعات تونس لا يُعلم المدعوون فيها وتوجهاتهم ، في ظل الكثير من الغموض التي تتعامل به البعثة الأممية.

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