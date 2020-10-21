ليبيا الان

الشرطة الزراعية: “ضبط المعتدين على أراضي الدولة في صبراتة”

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الدوريات الأمنية التابعة لجهاز الشرطة الزراعية ترافقها دوريات الدعم من مديرية أمن صبراتة بحملة ضبط ومداهمة لمواقع من أراضي الدولة تم الاعتداء عليها-حسب ما أوردته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وتمثلت تلك المواقع في مشروع الكروم بالغابة الشمالية، المعروفة بــ”غابة الفنار” والأراضي المحاذية للسرية الطبية والمحاجر الواقعة على الشاطي “الوداي ” وغابة تليل والمنتزه الوطني بصبراتة.

وجاء في المنشور أنه تم ضبط كافة المخالفات بالمواقع المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها  وإيقاف كافة الأعمال بها وفتح محاضر بخصوصها  لإحالتها من ثَم إلي النيابة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك