الشرطة الزراعية: “ضبط المعتدين على أراضي الدولة في صبراتة”

قامت الدوريات الأمنية التابعة لجهاز الشرطة الزراعية ترافقها دوريات الدعم من مديرية أمن صبراتة بحملة ضبط ومداهمة لمواقع من أراضي الدولة تم الاعتداء عليها-حسب ما أوردته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وتمثلت تلك المواقع في مشروع الكروم بالغابة الشمالية، المعروفة بــ”غابة الفنار” والأراضي المحاذية للسرية الطبية والمحاجر الواقعة على الشاطي “الوداي ” وغابة تليل والمنتزه الوطني بصبراتة.

وجاء في المنشور أنه تم ضبط كافة المخالفات بالمواقع المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإيقاف كافة الأعمال بها وفتح محاضر بخصوصها لإحالتها من ثَم إلي النيابة العامة.

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