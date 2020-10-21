امعزب: تجميد أي نشاطات عسكرية أمر يعزز الثقة على طاولة الحوار الليبي

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة محمد امعزب، أمس الأربعاء، إن تجميد أي نشاطات عسكرية من شأنها أن تعزز الثقة بين الجانبين على طاولة الحوار الليبي، مبينا أنه ليس من المنطقي أن يجري حوار تحت فوهة المدافع.

وأضاف امعزب في تصريحات صحفية أن عملية فتح الطيران المدني بين مختلف مناطق ليبيا وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب ستسبب ارتياحا واسعا عند كل الأطراف.

وبين أن المواطن الليبي الذي يريد السفر من طرابلس إلى بنغازي يقطع هذه الأيام طرقا وعرة وخطيرة وتستغرق أكثر من عشرين ساعة بينما الطريق الساحلية تستغرق نصف المدة.

كما أكد أن انتشار وباء كورونا يستدعي نقل المصابين والإمدادات بين غرب ليبيا وشرقها وشمالها، لافتا إلى أنه من دون طيران وطرق مفتوحة يصعب ذلك.

ولفت إلى أن تنفيذ ما توصلت إليه اللجان العسكرية سيكون له آثارا على المستويين السياسي والأمني، ومن المتوقع الأسبوع الأول من نوفمبر أن تلتقي لجنة الحوار الرئيسية المكونة من 13+13 وباقي الأعضاء المستقلين، وهي التي ستبحث موضوع السلطة التنفيذية.

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