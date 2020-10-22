طرابلس.. ورشة عمل للأنشطة الإنسانية لفريق الطب الميداني

أقامت وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين،التابعة لحكومة الوفاق، بالشراكة مع مركز الطب الميداني والدعم-الثلاثاء- ورشة عمل استعرضت من خلالها أهم الأنشطة الإنسانية الميدانية لفريق الطب الميداني والدعم في تقديم خدمات الطوارئ للسكان المدنيين وللنازحين.

حضر الورشة وزير الدولة المفوض لشؤون النازحين والمهجرين “يوسف أبوبكر جلالة”، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية “أسماء الأسطى”، ووكيل وزارة الداخلية “خالد مازن”، ورؤساء ومديرو مركز الطب الميداني والدعم وممثلون عن هيئة البحث والتعرف على المفقودين والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومركز الدراسات الااجتماعية ومكتب شؤون النازحين بوزارة الداخلية.

كما حضر الورشة أيضاً مدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة والفنيين بالقطاعات الحكومية ومقدمو الخدمات الإنسانية، بمشاركة نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يعقوب الحلو” ومنسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة.

وشهدت الورشة تقديم عرض للأعمال الميدانية الإنسانية التي قام بها مركز الطب الميداني خلال عامي 2019-2020 لقصص ضحايا الحرب من المدنيين و العاملين في المجال الإنساني ، والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني.

واختُتمت ورشة العمل بمراسم بتوقيع إطار شراكة وتعاون بين كل من وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين ومركز الطب الميداني والدعم في تقديم خدمات الطوارىء للنازحين داخل وخارج مراكز الإيواء لتطوير برامج العمل الإنسانية المشتركة لخدمة المواطنين النازحين في كل البلديات مستقبلا.

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