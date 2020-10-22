طرابلس.. ورشة عمل للأنشطة الإنسانية لفريق الطب الميداني

أقامت وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين،التابعة لحكومة الوفاق، بالشراكة مع مركز الطب الميداني والدعم-الثلاثاء- ورشة عمل استعرضت من خلالها أهم الأنشطة الإنسانية الميدانية لفريق الطب الميداني والدعم في تقديم خدمات الطوارئ للسكان المدنيين وللنازحين.
حضر الورشة وزير الدولة المفوض لشؤون النازحين والمهجرين “يوسف أبوبكر جلالة”، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية “أسماء الأسطى”، ووكيل وزارة الداخلية “خالد مازن”، ورؤساء ومديرو مركز الطب الميداني والدعم وممثلون عن هيئة البحث والتعرف على المفقودين والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومركز الدراسات الااجتماعية ومكتب شؤون النازحين بوزارة الداخلية.
كما حضر الورشة أيضاً مدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة والفنيين بالقطاعات الحكومية ومقدمو الخدمات الإنسانية، بمشاركة نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يعقوب الحلو” ومنسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة.
وشهدت الورشة تقديم عرض للأعمال الميدانية الإنسانية التي قام بها مركز الطب الميداني خلال عامي 2019-2020 لقصص ضحايا الحرب من المدنيين و العاملين في المجال الإنساني ، والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني.
واختُتمت ورشة العمل بمراسم بتوقيع إطار شراكة وتعاون بين كل من وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين ومركز الطب الميداني والدعم في تقديم خدمات الطوارىء للنازحين داخل وخارج مراكز الإيواء لتطوير برامج العمل الإنسانية المشتركة لخدمة المواطنين النازحين في كل البلديات مستقبلا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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