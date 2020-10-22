ليبيا الان

مستشار الرئيس السيسي: ليبيا أصبحت ملاذا للإرهبيين الذين ترسلهم تركيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الدولة الليبية أصبحت ملاذا آمنا للإرهابيين الذين يتم إرسالهم من النظام التركي.

وأضاف الأزهري خلال حواره ببرنامج “مساء dmc “عبر فضائية “دي إم سي” أن دولة ليبيا صارت بالحالة التى نراها الان في فراغ سلطة وأصبحت ملاذا أمنا للإرهابيين الذين يتم إرسالهم من النظام التركي.

وأشار إلى أن قلبه يتمزق للمأساوية والهول التي وصلت إليه مجتمعاتنا العربية مؤكدا أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية مرت المنطقة بأكملها بمجموعة زلازل شديدة.

وتابع: “العراق دخل في حرب مع إيران ومع الكويت والاحتلال الأمريكي تسبب في عسر شديد للعراق وأصبح الخراب والدمار يحل على الأراضي العراقية”.

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أسامة الأزهري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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