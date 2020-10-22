حبر على ورق.. “إخوان مصراتة” يعلنون الانشقاق وحل التنظيم دون التراجع عن البيعة

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصراتة عن حل التنظيم داخل المدينة أمس الأربعاء، فيما اعتبرها مراقبون للمشهد السياسي مناورة جديدة وخديعة من الجماعة المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، لعدم ترادع هؤلاء عن البيعة التي تمثل العقد داخل التنظيم.

وأصدرت جماعة الإخوان فرع مصراتة بيانا أعلنوا فيه استقالتهم من التنظيم الإخواني في ليبيا، وحل هيكل فرعها داخل المدينة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه القرار يأتي إيمانا بما زعموه “إرادة الخير لهذه الأمة، وحتى لا يكونون الشكاعة التي يعلق عليها مشروع مصادرة حرية الشعب الليبي وإخماد ثورته، على حد ادعائها.

في المقابل، رأى باحثون متخصصون في شؤون التنظيمات السياسية، أن هذا البيان ما هو إلا خديعة ومناورة من الجماعة.

واستدل الباحثون على رأيهم بما جائ في ختام بيان الاستقالة، والذي ينص على: “سنبقى حريصين على وطننا واستقلاله وخدمته والذود عنه بكل ما نملك وسنواصل العمل والإصلاح من خلال مؤسسات المجتمع المدني حسب كل مجال ورغبه الأشخاص في ذلك”.

وقال الباحثون الذين استطلعت “الساعة 24” آرائهم إن الإخوان اردات المناورة وزرع أعضائها في مؤسسات المجتمع المدني للسيطرة عليها والتحكم فيها مستقبلا، والطريق إلى ذلك بيان للمستقيل.