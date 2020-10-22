تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مصراتة

أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في مصراتة التابعة للجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة، اليوم الخميس، تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق في بيان له أن إجمالي المسحات التي تم سحبها ليوم أمس الأربعاء 341 مسحة أنفية بلعومية.

وبين أن إجمالي عدد العينات التي تم سحبها من داخل المقر التابع له بلغ 287، مسحة، بينما وصل العدد من خارج المقر إلى 54 مسحة.

وأوضح البيان أن إجمالي النتائج المستلمة للمسحات التي تم فحصها يوم أمس الأربعاء بالمختبر بلغ (361) نتيجة، منها (254)حالة سالبة، و(107) حالات موجبة.

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