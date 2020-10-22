الاتحاد الأوروبي: أخبار سارة حول سير محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو، أمس الأربعاء، أن هناك أخبارا سارة بشأن سير محادثات اللجنة العسكرية الليبية 5+5.

وأضاف أنطونيو في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر” أن اتفاقيّات ليبيّة- ليبيّة حول فتح طريق بريّة وجويّة، ووقف للخطاب الاعلامي التحريضي، وتفادي التصعيد العسكري، وتبادل المحتجزين وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية.

وبين أن هذه خطوة أخرى في مسار طويل لتحقيق السّلام، مُعبرًا عن ‏تطلعه إلى استمرار المحادثات بشكل إيجابيّ.

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