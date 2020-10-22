بلدية بنغازي تُكرم منتخب لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة

شهد ديوان بلدية بنغازي-الأربعاء- تكريم مُنتخب لُعبة كُرة السلة على الكراسي المُتحركة الحاصل على كأس بُطولة الإخاء والصداقة العربية لعام 2019 م التي أقيمت بدولة السُودان الشقيق، بناءً على تعليمات رئيس الحكومة الليبية “عبدالله الثني” – حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للبلدية.

حضر مراسم التكريم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة “سالم بوزريدة” ووكيل ديوان البلدية “ناصر الأوجلي” ومدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي “فرج نجم” والمُتحدث الرسمي باسم اللجنة البارأولمبية الليبية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة “محمد السليني” وكافة أعضاء الفريق من رياضيين وإداريين .

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية أن هذا التكريم جاء بناءًا على مُبادرة ودعم من رئيس الحكومة الليبية، حرصاً على أهمية دور ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الأنشطة ولما لهم من دور فاعل في مُختلف المجالات وتعميقاً لمشاركتهم في المسيرة الرياضية التي كان لها الأثر الطيب في العديد من المُشاركات الخارجية .

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