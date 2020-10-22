مستشار السيسي: ليبيا تعيش حالة من فراغ السلطة وأصبحت ملاذا للإرهابيين القادمين من تركيا

قال أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الدينية، أمس الأربعاء، إن ليبيا تعيش حالة من فراغ السلطة، مضيفا أن البلاد أصبحت ملاذا للإرهابيين القادمين من تركيا.

وأضاف الأزهري في تصريح إعلامي أن ليبيا باتت ملاذا أمنا للإرهابيين الذين يتم إرسالهم من النظام التركي، مضيفا أن المجتمعات العربية مرت خلال السنوات العشر الأخيرة بمجموعة زلازل شديدة على حد وصفه.

وبين أن العراق دخل في حرب مع إيران ومع الكويت والاحتلال الأمريكي تسبب في حلول الخراب والدمار على الأراضي العراقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24