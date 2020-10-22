اجتماع موسع لبحث ملف الإمداد المائي بسرت ومعالجته‎

عقد بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت اجتماع موسع خصص لبحث مشاكل ومختنقات الإمداد المائي.

وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية مهندس عوض الدرسي ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر وعضو المجلس التسييري للبلدية عبد العالى هيبلو وعضو المجلس التسييري للبلدية فرج عبد المجيد ورئيس فرع إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية الوسطى مهندس حماد فرج ومدراء إدارتي المشروعات وشؤون إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة.

كما حضر الاجتماع عدد من اعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت ومدير إدارة الإعلام ببلدية سرت ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت ومدراء الادارات بشركة المياه وعدد من المهندسين.

وأوضح مدير الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل أن الاجتماع عرض خلاله عديد العراقيل والمختنقات الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي خاصة المشاريع المتعاقد عليها مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت، بالإضافة الى حل كثير من المشاكل والعراقيل المتعلقة بالإمداد المائي كدعم لمنطقة 700 والاحياء الغربية وكذلك العمل على صيانة بعض الخطوط المنهارة فيما يخص ملف الصرف الصحي داخل مدينة سرت.

وأوضح المصدر أنه تم التحاور مع جهاز مشروعات الإسكان والمرافق حول كافة المشاريع المتعاقد عليها بملف الصرف الصحي والمياه وإمكانية تفعيل هذه العقود للاستفادة منها في القريب العاجل ومنها مشروع تنفيذ شبكة ومحطات الصرف الصحي بمنطقة أبو هادي وضواحي سرت.

وعلى هامش الاجتماع عرضت ادارة مشروعات شركة المياه بسرت تقريرا مرئيا حول المشاريع التي نفذتها الشركة عقب تحرير سرت من الجماعات الارهابية وخاصة المحطات الصرف الصحي والرئيسية بسرت.