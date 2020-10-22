رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية يتفقد محطات ضخ المياه

قام رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية والوفد المرافق له بجولة تفقدية شملت محطات ضخ المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي والخاصة بضخ مياه الشرب للأدوية الغربية.

واستمعوا خلال الجولة على المعوقات التي تواجه المحطات وكميات الامداد المائي.

ورافقهم في الجولة رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر وعضو المجلس عبد العالي هيبلو ومدير فرع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية الوسطى مهندس حماد فرج والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة بسرت وعدد من المهندسين بشركة المياه سرت ومراقب موقع سرت بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي مهندس علي حافظ.

هذا وزار رئيس لجنة الإدارة بالمؤسسة الوطنية للموارد المائية والوفد المرافق له ومرافقوه من بلدية سرت بجولة لمشروع تنفيد محطات وشبكات الصرف الصحي أبوهادي الذي ينفذه جهاز مشروعات الاسكان والمرافق.

وتجولوا بمرافق المشروع مستمعين من قبل المهندسين حول نسبة الانجاز ومراحل التنفيذ والمعوقات التي تواجه المشروع المتوقف.