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«برقيق»: «الفاضلي وقشوط وإسماعيل» شخصيات وطنية فلماذا لا يكون أحدهم «رئيسا للإعلام»

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طرح عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، أسماء 6 شخصيات اعتبرها الأجدر من وجهة نظرة لتولي رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام، بدلًا من محمد بعيو المعتقل  لديهم.

وقال «برقيق»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فتحي الفاضلي، محمود إسماعيل الرملي، أنور سليمان، سليم قشوط، سعد العبيدي، نبيل السوكني، شخصيات وطنية محترمة لماذا لا يكون أحدهم رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام؟!”، بحسب قوله.

وتابع؛ “لماذا الإصرار على الشخصيات الجدلية!!” مردفًا ” عندما تكون القرارات عبطية ومستفزة ولا تراعي التضحيات توقعوا منا أي شي”، على حد زعمه.

جدير بالذكر أن ما تسمى كتيبة «ثوار طرابلس» بقيادة المدعو أيوب أبو راس، أصدرت بيانا بشأن اعتقال محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المعين من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، بالقرار رقم ( 598 ) لسنة 2020، والمستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير”.

وأذاعت الكتيبة البيان، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وسط انتشار عناصر مسلحة من «المليشيات» مزودة بمضادات للطيران تحاصر مقر المؤسسة الليبية للإعلام في مبنى قناة ليبيا الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال «البيان» إن ثوار طرابلس وكامل المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، يؤكدون أن المدعو محمد بعيو ليس رمزا من رموز ثورتنا المباركة وليس ممن ضحوا بأنفسهم وليس له علاقة بنضالنا”، على حد تعبير البيان

وأضاف البيان:” لن نرضى أن يحكم إعلامنا شخص بدون مبدأ أو توجه حر شريف ولن نرضى أن تذهب دماء شهدائنا هباءً منثورا”، على حد وصفهم.

وتابعوا في بيانهم:” نحن دولة حرة شريفة ولن يمثلنا شخص أو فكر أو توجه مبدأونا مبدأ  كل الليبيين مبدأ الحرية والعزة والشرف ورفض الاستخفاف بالتضحيات الجبارة لشهداء بركان الغضب”، على تعبيرهم.

وأشاروا إلى أن محمد بعيو لا يمثل مدينة مصراتة الشريفة التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل الوطن وصد العدوان على طرابلس، متابعين:” نرفض أن يمثلنا محمد بعيو، في ظل وجود رجال أكفاء في “بركان الغضب” قادرون وصالحون لتولي هذه المناصب والذين تعرضوا للتهميش والاستبعاد خلال الفترات الماضية.

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الفاضلي برقيق قشوط

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • شخصيات واطية ومتخلفة من حريم السلطان لايصلحوا لاى اعلام فى العصر الحديث انهم من مخلفات العصر الحجرى ووصمة عار للشعب الليبى بينما بعيو شخصية وطنية مثقفة ويمكن ايضا اختيار محمود المصراتى كشخصية وطنية اعلامية جديرة بالمنصب اما امعات الاخوان المذكور اسماؤهم فيمكن وضعهم فى حديقة الحيوانات مع القرود ليسلوا الناس

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  • قل اعوذ برب الفلق .هذه الكائنات الغريبة منفرة اعلاميا فهى شديدة الغباء واى حمار اكثر فهما منها .اتق الله يابرقوق افندى .
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مَنْ تَوَلَّى مِنْ أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ )..

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    • ياحمار ياغبي يامهزوم اكيد تبوا من يمسك الاعلام احد اتباع المهزوم المتمرد حفتر او احد اتباع المقبور مثل بعيو او من يؤمن بمقولة المراة تحيض والدجاجة تبيض, انتم اغبياء اغبياء اغبياء ومتخلفين ورعاع زي اسيادكم المهزوم والمقبور

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  • هذه الاشكال البهلوانية مثيرة للسخرية ولا تصلح فى الاعلام اصلا فهى عبارة عن بغبغانات تردد اكاذيب مضحكة لا تصلح فى عصر السماوات المفتوحة هؤلاء ممكن يعملوا فى السيرك بهلوانات فقط !!!

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  • اى واحد منهم يصلح رئيس عصابة ارهابية لكن فى الاعلام اى كلام ياعبدالسلام !!!

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  • ماااااا شااااااء الله على هالرقيق وجماعته..
    الزفت ما حصلنا معاكم شي!
    واكلين الاخضر واليابس ، وحساباتكم بالملايين وهاردين الدنيا وعايشيين برا، والبلاد بسببكم غابة، ومع ذلك انتم الشخصيات الوطنية وانتم اللي بيكم شمينا الحرية وانتم اصحاب التضحيات وامواتكم اللي كانوا يقبضو في 3000 دينار في اليوم وسياراتهم تيوتات موديل اخير مصفحات هما الشهداء
    يعني انتم الوطن وانتم الفلوس وانتم النغنغة وانتم الحرامية وانتم الفاسدين وانتم الشهداء وانتم الصالحين..
    تي باهي خلولنا حاجة!!

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  • هذه الكائنات الغريبة معك ينطبق عليهم وعليك قوله تعالى :-
    أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44)

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