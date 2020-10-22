«برقيق»: «الفاضلي وقشوط وإسماعيل» شخصيات وطنية فلماذا لا يكون أحدهم «رئيسا للإعلام»

طرح عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، أسماء 6 شخصيات اعتبرها الأجدر من وجهة نظرة لتولي رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام، بدلًا من محمد بعيو المعتقل لديهم.

وقال «برقيق»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فتحي الفاضلي، محمود إسماعيل الرملي، أنور سليمان، سليم قشوط، سعد العبيدي، نبيل السوكني، شخصيات وطنية محترمة لماذا لا يكون أحدهم رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام؟!”، بحسب قوله.

وتابع؛ “لماذا الإصرار على الشخصيات الجدلية!!” مردفًا ” عندما تكون القرارات عبطية ومستفزة ولا تراعي التضحيات توقعوا منا أي شي”، على حد زعمه.

جدير بالذكر أن ما تسمى كتيبة «ثوار طرابلس» بقيادة المدعو أيوب أبو راس، أصدرت بيانا بشأن اعتقال محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المعين من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، بالقرار رقم ( 598 ) لسنة 2020، والمستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير”.

وأذاعت الكتيبة البيان، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وسط انتشار عناصر مسلحة من «المليشيات» مزودة بمضادات للطيران تحاصر مقر المؤسسة الليبية للإعلام في مبنى قناة ليبيا الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال «البيان» إن ثوار طرابلس وكامل المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، يؤكدون أن المدعو محمد بعيو ليس رمزا من رموز ثورتنا المباركة وليس ممن ضحوا بأنفسهم وليس له علاقة بنضالنا”، على حد تعبير البيان

وأضاف البيان:” لن نرضى أن يحكم إعلامنا شخص بدون مبدأ أو توجه حر شريف ولن نرضى أن تذهب دماء شهدائنا هباءً منثورا”، على حد وصفهم.

وتابعوا في بيانهم:” نحن دولة حرة شريفة ولن يمثلنا شخص أو فكر أو توجه مبدأونا مبدأ كل الليبيين مبدأ الحرية والعزة والشرف ورفض الاستخفاف بالتضحيات الجبارة لشهداء بركان الغضب”، على تعبيرهم.

وأشاروا إلى أن محمد بعيو لا يمثل مدينة مصراتة الشريفة التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل الوطن وصد العدوان على طرابلس، متابعين:” نرفض أن يمثلنا محمد بعيو، في ظل وجود رجال أكفاء في “بركان الغضب” قادرون وصالحون لتولي هذه المناصب والذين تعرضوا للتهميش والاستبعاد خلال الفترات الماضية.