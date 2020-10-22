«العكروت»: هناك بوادر حرب دينيه تلوح في الأفق

رأى محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، أن هناك بوادر حرب دينيه تلوح في الأفق، مشيرا إلى أن الحرب المقصودة هي الحرب بمفهومها الواسع، وليس بالمعنى الضيق.

وقال العكروت، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بكل أسف، تم تحويل الدين إلى أحزاب وجماعات وطوائف، قال عنهم الله في كتابه العزيز «إنّ الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً، لستَ منهم في شيء»، وقال «كلُ حزبٍ بما لديهم فرحون»”.

وأضاف “الحروب السياسية يوقفها وينهيها الاتفاق على تقاسم السلطة، لكن الحروب الدينيّة لا ينهيها إلا الوقوف بين يدي الله سبحانه يوم القيامة، لأن جميعهم يدّعي أنه الأقرب إلى الله، ولن يحكم الله بينهم الاّ يوم القيامة. ادعو الله أن يصرف عنا فتنة لن تنتهي”.