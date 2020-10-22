«نجل الغرياني» مخاطبا «الثوار»: أي فرد أمريكي بإمكانه إنشاء مليشيا

دعا سهيل الغرياني نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، «الثوار» إلى عدم الاستماع إلى المدلسين الجاهلين بتجارب الأمم الأخرى، محرضا إياهم على التمسك بسلاحهم وعدم ترك مليشياتهم.

وقال «نجل الغرياني»، المدير التنفيذي لقناة التناصح والمتنقل في الإقامة ما بين اسطنبول ولندن، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لهؤلاء «الثوار»: “دعوكم من تدليس الذين يتجاهلون تجارب الأمم”.

ولفت إلى أن “ميليشيات الولايات المتحدة تم تقنينها في الدستور في القرن الثامن عشر وعند قيام الحرب الأمريكية الأسبانية سنة 1898 لم يستطع الجيش الأمريكي التغلب على الأسبان بمفرده حتى دعمته الميليشيات وهُزمت أسبانيا”، على حد قوله.

وواصل «نجل الغرياني» مزاعمه مضيفًا؛ “عندها اقتنعت الإدارة الأمريكية أنه لابد من إعادة تقنين الجيش الأمريكي بحيث قنن الحرس الوطني وصارت الميليشيات تستدعى عند استدعاء الجيش الاحتياطي”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ “فقد كانت قبلها كتائب خاصة بولاياتها اقتنع قادة أمريكا أنه لا يمكن لأمريكا البقاء إلا بتنظيم هذه الميليشيات واعتماد حق حمل السلاح في الدولة ضمن دستورها وقوانينها”، بحسب كلامه.

وختم سهيل الغرياني منشوره قائلًا: “ولازالت الميليشيات إلى يومنا هذا محمية في أمريكا بحكم الدستور وبإمكان أي فرد أمريكي أن يقتني السلاح وينشئ ميليشيا وفق قوانين مضبوطة”، مستطردًا “هذا مثال الدول التي تحترم الرجال الذين يدافعون عنها ومن يقتل أسوده أكلته الكلاب”، على حد زعمه.