ليبيا الان

«نجل الغرياني» مخاطبا «الثوار»: أي فرد أمريكي بإمكانه إنشاء مليشيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا سهيل الغرياني نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، «الثوار» إلى عدم الاستماع إلى المدلسين الجاهلين بتجارب الأمم الأخرى، محرضا إياهم على التمسك بسلاحهم وعدم ترك مليشياتهم.

وقال «نجل الغرياني»، المدير التنفيذي لقناة التناصح والمتنقل في الإقامة ما بين اسطنبول ولندن، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك، لهؤلاء «الثوار»: “دعوكم من تدليس الذين يتجاهلون تجارب الأمم”. 

ولفت إلى أن “ميليشيات الولايات المتحدة تم تقنينها في الدستور في القرن الثامن عشر وعند قيام الحرب الأمريكية الأسبانية سنة 1898 لم يستطع الجيش الأمريكي التغلب على الأسبان بمفرده حتى دعمته الميليشيات وهُزمت أسبانيا”، على حد قوله.

وواصل «نجل الغرياني» مزاعمه مضيفًا؛ “عندها اقتنعت الإدارة الأمريكية أنه لابد من إعادة تقنين الجيش الأمريكي بحيث قنن الحرس الوطني وصارت الميليشيات تستدعى عند استدعاء الجيش الاحتياطي”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ “فقد كانت قبلها كتائب خاصة بولاياتها اقتنع قادة أمريكا أنه لا يمكن لأمريكا البقاء إلا بتنظيم هذه الميليشيات واعتماد حق حمل السلاح في الدولة ضمن دستورها وقوانينها”، بحسب كلامه.

وختم سهيل الغرياني منشوره قائلًا: “ولازالت الميليشيات إلى يومنا هذا محمية في أمريكا بحكم الدستور وبإمكان أي فرد أمريكي أن يقتني السلاح وينشئ ميليشيا وفق قوانين مضبوطة”، مستطردًا “هذا مثال الدول التي تحترم الرجال الذين يدافعون عنها ومن يقتل أسوده أكلته الكلاب”، على حد زعمه.

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الثوار نجل الغرياني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • قال «نجل الغرياني»، المدير التنفيذي لقناة التناصح والمتنقل في الإقامة ما بين اسطنبول ولندن ( عايش حياته بره ليبيا ويدمر في ليبيا.. تعال ياحلو عيش معانا كان تهمك ليبيا.. وبعدها حاضر الكلام اللي تقوله يصير…ههه..لكن نوعية العملاء اللي كيفك معروفة ( دف الطواجين من بره)

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  • بامكان اي امريكي ان يحمل سلاحا “مرخصا” وليس بامكانه تشكيل ميليشيا او جماعة مسلحة. يمكن ان تتكون جماعات اجتماعية وبعض او كل اعضاءها يحملون سلاحا مرخصا فقط. ومن يحمل سلاحا غير مرخص يعتبر مجرما ويعاقب بالقانون. في ليبيا يمكن لاي مواطن ان يحمل السلاح بدون ترخيص ويمكن لمن يكون سلاحه اقوى ان يطرد من سلاحه اضعف او من لايحمل سلاحا. لاتقراؤها: لاتقربوا الصلاة.” بل اكملو الاية “وانتم سكارى”.

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  • بامكان اي امريكي ان يحمل سلاحا “مرخصا” وليس بامكانه تشكيل ميليشيا او جماعة مسلحة. يمكن ان تتكون جماعات اجتماعية وبعض او كل اعضاءها يحملون سلاحا مرخصا فقط. ومن يحمل سلاحا غير مرخص يعتبر مجرما ويعاقب بالقانون. في ليبيا يمكن لاي مواطن ان يحمل السلاح بدون ترخيص ويمكن لمن يكون سلاحه اقوى ان يطرد من سلاحه اضعف او من لايحمل سلاحا. لاتقراؤها: لاتقربوا الصلاة.” بل اكملو الاية “وانتم سكارى”.

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  • السح اندح امبو الود طالع لابوه … كلام حق اريد به باطل. اولا الولايات المتحدة ليست المثال الأعلى للنظام و الديمقراطية في العالم. ثانيا حتى في الولايات المتحدة حق بدء الميليشيات مقنن و مع أنه مرتبط بحق حمل السلاح الا ان حق حمل السلاح محفوظ للمواطن في كل وقت اما كيف و متى تتكون الميليشيا المسلحة فهو أمر مختلف تماما لانه يعتبر اعلان للعصيان المدني و عمليا لا يحدث. في نص الدستور الغرض من الحفاظ على ميليشيات شعبية مسلحة هو الحماية من الطغيان و لكن كما قلت هذا شيء تطبيقه مستحيل عمليا و على أرض الواقع. أما ما ذكر من حرس وطني فالحرس الوطني احد اركان القوات المسلحة يتبع لرئاسة الاركان و وزير الدفاع. لا يوجد شيء مشابه للفوضى التامة الموجودة في ليبيا عند الامم الناجحة الا ربما في احلك لحظات تاريخها.
    تعسا لكم من عائلة بائسة تبيعون الحق مقابل فضلات من طاولات المجرمين و الارهابيين و يا ويلكم يوم الحساب

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  • هذا الهسيس من ذاك النذل المبتذل فاسد ابن فاسد والخيانه للوطن متوارثه خفيدا عن أب واب عن جد الجد علي بن علي الخرياني كان مفتري علي الاسلام لصالح ايطاليا وافتراءاته هي من شجع ابناء الغرب الليبي علي تكوين عصابات مسلحه تدخلت لصالح ايطاليا في حربها مع شرق ليبيا فخلد التاريخ مجاهدين برقه ولعن التاريخ عصابات غرب البلاد بقيادة عاكف امسيك الخرياني واما البضله الساقط الخرياني فهو غني عن التعريف بدأ ككلب لتميم أبن موزه ثم تدرج في الكلوبيه فاصبح كلب لاردوغان حامي حما كرخانات أسطنبول وانقره

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  • هل تستطيع يامهبول يابن المجنون ان تفعل ذلك فى تركيا او تدعوا الى ذلك عند الاتراك يامتناك كان اردوغان قطع لسانك ومعاه عضو اخر ليس له لزوم فانت من الاخوان المثليين المؤمنين بالشرجية !!!

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  • اذا كان الامريكانى مثل اعلى لابن الغريانى فان الامريكانى يستطيع ان يتزوج امريكانى ذكر مثله ايه رايك ياحقير تتجوز بويصير ارحم من كلبته التى تنام فى حضنه فانت اولى ككلب من الكلاب المسعورة وكله امريكانى اه يانى ياخريانى !!

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  • اصبح ابن الغريانى الذى تعلم على يد يهودى هولندى علوم اسلامية على الطريقة اليهودية يحرفون الكلم عن مواضعه فايهم اولى بالاتباع الامريكان ام السلف الصالح لاننا مسلمين لانتشبه باليهود والنصارى كما فى الحديث الشريف
    ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
    فهل سمعت زمان ايام السلف الصالح ان كل واحد كون مليشيا لواحده ام كان هناك جيش واحد للمسلمين قال تعالى :-
    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة – وفي رواية (ويغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته) فقتل فقتله جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه)).

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  • ههههههه.. عن اي اسود تتكلم يا هرواك..خليك أسد في بريطانية..والمفتن في اسطنبول..والنعاج في ليبيا

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  • والله كفو يا ابن الغريانى .. و ما هو المتوقع من ابن الغريانى غير هذا الكم من الغباء والمعالطه والتدليس .. هناك فرق بين تقنين حمل السلاح الخفيف وهو متاح فى معظم الدول ومنها مصر .. وهو للافراد يا غرغر وليس للجماعات او الميلشيات .. وهناك فرق ان تحمل سلاح خفيف للافراد وان تقتنى مدفع مضاد للطائرات يا ابو الغراغير ..
    اما لو تعرضت البلاد لعدوان خارجى فللسلطه ان تسلح كل الشعب ..
    اما ان تخلط الحابل بالنابل يا ابن الغريانى .. فهذا متوقع لان مصيبتك مصيبتين
    فانت غبى بالوراثه … واخوانى

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  • هذا الوغد من ذاك الوبش… شنو بتتوقعوا من واحد بوه مفتن ودجال وزنديق وخارجي وتكفيري وإرهابي ووغد!!!

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  • السلام عليكم ورحمة الله .تحية طيبة .فى ظل نشر خطابات الكراهية والتحريض عليه علن وبالصوت والصورة فاين الاخوة القانونيين من محامين ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الاخرى المعنية ؟لماذا لا ترفع قضايا ضد هؤلاء وعلى اساس يعيشون فى دول تنعم بحقوق الانسان والقوانين مثل بريطانيا وامريكا وغيرها من الدول الاوربية .الامر اصبح خطير جدا ويهدد حياة البشر

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