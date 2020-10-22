«النعاس» محرضا «النواصي والردع وثوار طرابلس»: «العدو» المتمترس في شرق البلاد مازال متربصا بكم

أكد محمد النعاس، الذي تقدمه قنوات «الوفاق» كخبير عسكري واستراتيجي، أن المليشيات التابعة لحكومة السراج هي من مكنتها من «رقاب الليبيين» ودفعوا من أجل حمايتها عشرات الأرواح.

وقال النعاس في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كلام موجه إلى «كتيبة النواصي، كتيبة ثوار طرابلس، كتيبة الردع»، أنتم الذين مكنتم «حكومة الوفاق» من رقاب الليبيين ودفعتم من أجل حمايتها أرواح عشرات «الرجال» الذين نحن في أمس الحاجة إليهم”، بحسب تعبيره.

وأضاف “ربما فعلتم ذلك عن حسن نية وقلة في الوعي السياسي ولكن ترى هل ندمتم على فعلتكم بعد كل هذه الأزمات والمآسي التي سببتها هذه الحكومة أم ليس بعد؟”.

وتابع “وطنكم في خطر شديد، و«العدو» المتمترس في شرق البلاد ما زال متربصا بكم وهذه الحكومة التي ضحيتم من أجلها بأرواحكم ما زالت تعبث بمستقبلكم. فماذا أنتم فاعلون؟”.