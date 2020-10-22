السيسي: يجب خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا وتفكيك الميليشيات الإرهابية ونزع أسلحتها

ليبيا – ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة له في المؤتمر الصحفي عقب القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية.

السيسي قال -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له- إنه تم التطرّق خلال الاجتماعات إلى التطورات في ليبيا، حيث تم التأكيد على أن الحل السياسي الشامل الذي يعالج كافة جوانب الخلل في الأزمة الليبية يظل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020.

ولفت إلى تشديدهم على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية منها، وتفكيك الميليشيات الإرهابية ونزع أسلحتها، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية