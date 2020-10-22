الدفاع التركية تعلن عن تدريب قوات الوفاق على القتال تحت الماء

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنه تم تدريب عدد من قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة على القتال تحت الماء، على يد مدربين أتراك، في مركز الخمس للتدريب البحري المشترك في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الحكومة التركية تواصل تقديم التدريبات لقوات الوفاق في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج.

وأشارت الوزارة إلى أن تركيا تواصل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لكافة قوات الوفاق في مختلف المجالات.

وكانت قد أعلنت المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن طرفي النزاع الليبي قد اتفقا أمس خلال المحادثات العسكرية ” 5+5″ في جينيف على خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا خلال 90 يوما للبدء في الوقف الشامل لإطلاق النار والتجهيز لانتخابات سريعا.

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