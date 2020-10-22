«قنونو»: حاربنا ليعيش شعبنا «في سلام»

بطريقة دفعت متابعيه للسخرية منه، كرر الناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، جملته الشهيرة “نحن لم نبدأ هذه المعركة ولكننا من سيحدد مكان و زمان نهايتها و على الباغي تدور الدوائر”، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، زاعمًا: “حاربنا لنفرض السلام و ليعيش شعبنا في سلام”، على حد قوله.

وكان «قنونو» المعروف بارتهانه للمليشيات قد زعم في تغريدات سابقة أن تحصين قاعدة الجفرة الجوية جاء بعد تحركات سابقة تزامنت مع تحشيدات عسكرية مريبة لمن وصفهم بـ”الميليشيات الإرهابية” المسنودة من المرتزقة في اتجاه الغرب بمحيط سرت واتجاه الجنوب إلى قاعدة براك الجوية”، بحسب ادعائه.

وختم الناطق باسم مليشيات السراج،المعروف بتأييده للغزو التركي لليبيا، زاعمًا أن مليشياته في انتظار تعليمات ما أسماه «القائد الأعلى» في إشارة إلى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وأنها مستعدة للتعامل والرد على ما وصفه بـ “مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين”.