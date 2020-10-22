اتفاق “ليبي- تونسي” على فتح المجال الجوي بين البلدين

توصل الجانبان، الليبي والتونسي، إلى اتفاق مبدئي؛ على صياغة بروتوكول صحي، يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، بعد إغلاقه إثر جائحة “كورونا”.

وجاءت هذه الخطوة عقب لقاء في تونس، جمع الوفد الليبي، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية في حكومة “الوفاق” محمود التليسي، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.

وقالت “الخارجية الليبية” إن الاجتماع تمخض عن الاتفاق بشكل مبدئي على صياغة بروتوكول صحي موحّد بشكل عاجل؛ يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم، في وقت لاحق، فتح المعابر البرية، إضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة “الليبية- التونسية”.

من جهته، أكد “الجرندي” عزم الحكومة التونسية على دفع التعاون الثنائي مع الجانب الليبي في كل المجالات؛ مشددًا على الإرادة التي تحدو الجانب التونسي نحو تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتجاوز كل العقبات التي تحول دون مزيد من تطوير التعاون الثنائي؛ تأتي تجسيدًا لتوجيهات قيادتي البلدين، حسب قوله.

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