مصادر: اختطاف بعيو حلقة جديدة من الصراع على تقسيم النفوذ بين الميليشيات بطرابلس

أعلنت مصادر صحفية، أن حادث اختطاف رئيس ما تعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد بعيو، يأتي على خلفية تصفية حسابات قديمة وصراعات على الاعتمادات المالية وتقسيم النفوذ بين الميليشيات بطرابلس.

جاء هذا بعدما داهمت ما تُسمى بمليشيا “ثوار طرابلس”، منزل بعيو المُكّلف بإدارة إعلام حكومة الوفاق غير المعتمدة واقتدته وولديه إلى أحد مرتكزاتها بطرابلس، بعد 40 يوما من تنصيب رئيس ما تسمى بوزارة الإعلام في 10 سبتمبر الماضي وذلك بعد وظيفته السابقة كمستشار إعلامي للصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

وأكدت المصادر، أن الاختطاف سبقته حرب مستترة وعلنية وحلقات من الشد والجذب والتهديدات بالقتل بين بعيو من جانب والإرهابي أيوب أبو راس والإعلامي الإخواني سليمان دوغة المقيم في إسطنبول من الجانب الآخر.

وقالت المصادر، إن حادثة الاختطاف ترسم إحدى ملامح المرحلة التي تمر بها ليبيا تحت سطوة الإخوان ومليشياته المتصارعة منذ سقوط الدولة في الفوضى والانفلات الأمني عام 2011 وحتى الآن، حيث أشارت مصادر أمنية ليبية – رفضت الكشف عن نفسها – أن تعيين بعيو كرئيس المؤسسة الليبية للإعلام جاء في إطار تقاسم النفوذ والموارد بين أجنحة تنظيم الإخوان الإرهابي الموجودة في مصراته وطرابلس غرب ليبيا والذي يتخذ بعدا جهويا أغلب الأحيان رغم تقاربهما الأيدلوجي.

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