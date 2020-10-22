اتفاق مبدئي على صياغة بروتوكول صحي موحد بين ليبيا وتونس يعقبه فتح المجال الجوي

ليبيا – عقد الوفد الليبي برئاسة وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية اجتماعًا ثنائيا مع نظيره التونسي بحضور كل من مدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق المسائل العاجلة والمُلحّة على رأسها موضوع فتح المعابر، وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين.

وتم الاتفاق مبدئيًا على صياغة بروتوكول صحّي موحّد بين البلدين بشكل عاجل، يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.

وإلى جانب لقائه بكاتب عام وزارة الخارجية التونسية التقى وكيل الشؤون الفنية بالوزارة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التعجيل بحلِّ كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل المُلحّة بين البلدين الشقيقين.

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