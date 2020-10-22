“إخوان مصراتة” يستقيلون من التنظيم على غرار “إخوان الزاوية”

أعلن أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” من مدينة “مصراتة”، استقالتهم الجماعية من التنظيم.

وفي بيان نشر لهم على الإنترنت؛ أكد الأعضاء المستقيلون، أن هذه الخطوة تعني حل التنظيم في مدينة “مصراتة”؛ مرجعين ذلك لما وصفوه بـ”تسويف قيادة الجماعة وتعطيلها لتنفيذ المراجعات والتصويب الذي توصل إليه أعضاء الجماعة في مؤتمرهم العاشر المنعقد عام 2015”.

وأكد أعضاء الجماعة أن السياق الزمني الذي نشأت فيه الجماعة والتطور الزمني في البيئة والواقع؛ يحتم إعادة قراءة المشهد والمراجعة والتصويب وهو ما لم يتأتّ لهم في ليبيا.

وتأتي هذه الاستقالة بعد مرور نحو شهرين على استقالة أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” في مدينة “الزاوية”، من الجماعة.

وبرر “إخوان الزاوية”، في بيان، اطّلعت عليه “218” حينها، استقالتهم؛ بالمماطلة في تطبيق تغييرات اتخذتها الجماعة بعد مراجعات في العام 2015، لتغليب “المصلحة العليا للوطن والمواطن”.

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