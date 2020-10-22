ليبيا الان

“إخوان مصراتة” يستقيلون من التنظيم على غرار “إخوان الزاوية”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” من مدينة “مصراتة”، استقالتهم الجماعية من التنظيم.

وفي بيان نشر لهم على الإنترنت؛ أكد الأعضاء المستقيلون، أن هذه الخطوة تعني حل التنظيم في مدينة “مصراتة”؛ مرجعين ذلك لما وصفوه بـ”تسويف قيادة الجماعة وتعطيلها لتنفيذ المراجعات والتصويب الذي توصل إليه أعضاء الجماعة في مؤتمرهم العاشر المنعقد عام 2015”.

وأكد أعضاء الجماعة أن السياق الزمني الذي نشأت فيه الجماعة والتطور الزمني في البيئة والواقع؛ يحتم إعادة قراءة المشهد والمراجعة والتصويب وهو ما لم يتأتّ لهم في ليبيا.

وتأتي هذه الاستقالة بعد مرور نحو شهرين على استقالة أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” في مدينة “الزاوية”، من الجماعة.

وبرر “إخوان الزاوية”، في بيان، اطّلعت عليه “218” حينها، استقالتهم؛ بالمماطلة في تطبيق تغييرات اتخذتها الجماعة بعد مراجعات في العام 2015، لتغليب “المصلحة العليا للوطن والمواطن”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • – موسم الاستقالات بدأ ؟ من أجل ابعاد الشبه عنهم لخوض الانتخابات مجدداً؟

    لكننا الان لسنا كما الامس .والله حتى لو كنتم من اهل بدر لا نصدقكم .

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  • فكر عصابة الاخوان ضال ورايتهم تخدم اعداء الاسلام حيث يضعوا القرآن الكريم بين سيفين للايحاء بان الاسلام انتشر بالسيف عكس الحقيقة وان ايات القرآن الكريم تحترم حرية العقيدة لا اكراه فى الدين .من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . لكم دينكم ولى دين .
    ورسالة الاسلام محددة فى قوله تعالى :-
    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (107)
    وحتى ماتسمى اية السيف رغم ان كلمة السيف لم ترد ولا مرة فى القرآن الكريم الا انها تحترم حرية العقيدة لانها تعطى الحق لمن قاتل المسلمين وهزم ان يدفع الجزية صاغرا ويحتفظ بعقيدته عكس ما رايناه فى الاندلس من المسيحين فى تعاملهم مع المسلمين عندما انتصروا عليه واجبروهم على ترك عقيدهم او قتلهم وطردهم .
    فالاسلام يدعوا الى المواطنة بقول رسولنا الكريم
    الناس سواسية كأسنان المشط .
    اما الجهاد فيكون ضد من يقاتل المسلمين ويمنع من يريد دخول الاسلام برغبته فهو ضد حرية العقيدة .
    بينما معاملات الاخوان العنصرية تتشابه مع معاملات اليهود يزعمون انهم شعب الله المختار وان غيرهم اشرار والاخوانى يتعالى بالايمان مع ان هذا من صفات الخوارج يحتقرون عبادات الاخرين لعباداتهم والعبرة بثمرة العبادات من معاملات سمحة من صدق وامانة وتسامح اما العبادات فالله وحده من يحاسب عليها ويغفر لمن يشاء اذا قصر فيها لهذا راينا امرأة مومس غفر الله لها لانها سقت كلب وادخل النار من كان يقاتل مع رسول الله واعجب الصحابة بشجاعته لانه لم يتحمل اصابته وقتل نفسه وهذا مصير كل من ينتحر ويفجر نفسه فى الاخرين .

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  • نفس اسلوب الغنوشى فى تونس اعلن من قبل ان حركة النهضة تخلت عن فكر الاخوان واتضح انه حيوان وان ذيل الكلب عمره ما يتعدل حتى لو علقه فى ذيله قالب طوب .
    اما من يتوب بجد من الاخوان فنجده اشد الناس عداوة لفكرهم الارهابى مثل ثروت الخرباوى وغيره وحتى النائب الاول للمرشد سابقا محمد حبيب الذى حل من بعده الشيطان الشاطط خيرت الشاطر والذى صعد بالاخوان الى الهاوية

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    • لدينا سوابق اخوانية تؤكد انهم يلونون كالحرباء حتى يسيطروا على السلطة ومن يعاملهم باسلوبهم ينتصر عليهم بان يعلن عقيلة صالح انه اخوانى ليقود القطيع الغبى من الاخوان كما فعل السيسى معهم حيث وضع زبيبة على جبهته وجعل توفيق عكاشة فى قناة الفراعين يوهم الاخوان بان السيسى منهم فقام الاهطل مرسى بازاحة كل القادة الاقدم منه وترقيته من لواء الى فريق اول مرة واحد وظن ان الجيش المصرى اصبح فى قبضة الاخوان واتضح انها اوهام وان السيسى تلميذ المشير طنطاوى الذى عينه من قبل مديرا لمكتبه ثم قائدا للمنطقة الشمالية ثم مدير للمخابرات فهل يتصور عاقل ان يكون قائد كبير اخوانى رغم كل التحريات الامنية حتى الدرجة الثالثة عنهم المهم انه كان خلاص الاخوان على يديه بنفس اسلوبهم الخداعى فهم على استعداد ليصدقوا المستحيل بان يكون المشير حفتر اخوانيا ووقتها سيمجدونه ويجعلوا منه الها ان ظنوا ان يعمل لصالحهم .المهم ان حل الاخوان هو الحل بشرط ان يتبعه قرار باعتبارها جماعة ارهابية

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  • علي من تقرأ زبورك ياموسي؟؟؟…لن تخدعونا مرة اخري ايها الخوان اللامسلمين…الكثير منكم دخل الانتخابات علي أته مستقل ثم أتضح بعد ذلك أنه من جماعتكم…ولنا في السيد / نزار كعوان / المثل القريب هذا الشاب الوسيم الحليق الوجه صاحب ربطة العنق الانيق …دخل كمرشح مستقل عن حي الاندلس وبالبنط العريض ومازالت اللافته الخاصة بدعايته بين أعيننا وفي الاخر عندما فاز قال علي الملاء في التلفاز بأنه يفخر انه اخواني وان الاخوان تاج علي رأسه…لا أمان لهذه الفئة الضالة …هؤلاء من قال فيهم القذافي الخوان المفلسين..فعلا …شراذم وعملاء وخونة ترعاهم بريطانيا صاحبة التاريخ الطويل في الاستعمار ومعاداة العرب والاسلام والتآمر عليهم وخيانتهم وخصصت لهم مدينة كاملة في بريطانيا ((مانشيستر)) لممارسة وانطلاق نشاطهم منها… لن تخدعوما مرة أخري …أرحلوا لسيدكم القردوغان عميل امريكا واسرائيل لتعيشوا تحت فتاته في اسطنبول عاصمة الدواعش والارهاب والعاهرات والحشاشين…أرحلوا ياقاذورات ليبيا …أرحلوا بلا عودة ولعنة الله عليكم الي ابد الابدين…وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا….

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  • قالوا للحرامى احلف قال جالك الفرج !!! قصة هذا المثل :-
    يحكى أنه في قديم الأيام وفي إحدى البلاد كان هناك رجل محتال يطوف بين التجار في الأسواق ويشجعهم على أن يتبرعوا مما جاد به الله عليهم للفقراء والمساكين ويستولي على كل تلك العطايا دون أن يصل منها شيء إلى مستحقيها من المحتاجين والفقراء وكان التجار يعطونه ولا يسألون عن مصير الأموال حتى ذهب ذات يوم إلى أحد التجار الذي حل بالبلد قريباً وكالعادة روى له القصص والاخبار وطلب منه المال قائلاً:
    أيها التاجر الشريف الكريم تبرع مما جاد الله عليك ليتيم أو أرملة تكفيها شر كل لئيم فإن لك عند الله أجر عظيم
    ردّ عليه التاجر مرحباً:
    أهلاً بك أيها الأخ الحبيب أنت تطلب الخير ونحن نجيب فليس الخير في أمة محمد بأمر عجيب ومن لايتصدق فان البركة عن ماله تغيب
    فرح الرجل وقال:
    هكذا تكون خيرة التجار والرجال يعطون كل سائل ما طلب من مال فعسى الله أن يزيد في رزقك الحلال
    شكر التاجر الرجل على دعوته الطيبة وإستدرك قائلاً:
    ولكنك تعلم يا أخي أني مسئول ولست بخيلاً ولا جيبي مغلول ولا أنا في سبيل الدينار مقتولولكني أريد أن يكون لي مدلول وليس هناك من علة بلا معلول فأريد أن تحلف أن هذا المنقول إلى مستحقيه سيذهب و يؤول
    ردّ الرجل على التاجر:
    أبشر أيها الكريم العزيز المعطاءفلست من أهل السرقة والبلاء والليلة أوزع عطاياك على الأيتام والنساء
    وغداً أقسم لك على كتاب ربّ السماء إنه للفقراء والأيتام ذهب كل هذا العطاء
    سلّم التاجر صرة من الدنانير إلى الرجل الذي أخذها فرحاً بنجاح خطته وفكر في طريقه إلى البيت بطريقة يتمكن فيها حسب فكره المريض أن يحلف على كتاب الله دون أن يصيبه مكروه من القسم الكذب وجائته فكرة خبيثة وذهب إلى بيته فوراً ودخل إلى الدار ونادى على زوجته وطفليه وقال:
    اتبعينى دون بحث او كلام او جدال إلى صحراء حيث لا صخر ولا جبال وعندما وصل الجميع إلى الصحراء القافرة حيث لا أحد يراهم قال لزوجته:
    إخلعي يا إمرأة ثيابك في الحال وإخلعي كذلك كل ثياب العيال
    خلعت الزوجة ثيابها وثياب أطفالها وعندها سلّم الرجل صرة النقود لها ولأطفالها وطلب منهم إرتداء ثيابهم. في اليوم التالي ذهب الرجل إلى التاجر الذي أعطاه المال وسلّم عليه ووضع يده على كتاب الله المجيد وقال:
    السلام عليكم يا سيد الشرفاء يا من جادت يده ونفسه بالعطاء ولم يقصر بجوده عن الضعفاء ها أنا أقسم وأحلف برب السماء قد ذهب مالك إلى عائلة في العراء ليس لديهم بيت أو طعام أو كساء ولا للأكل صحن أو قدر أو وعاء وتكاد ترى جلودهم دون عناء وبفضل ما جادت به يدك المعطاء إرتاحوا ولبسوا وتنفسوا الصعداء وأصبحت الثياب لأجسادهم غشاء
    فرح التاجر ان معونته لم تذهب سدى لمن لا يستحقها بل ذهبت إلى عائلة ليس لديها حتى ثياب تستر أجسامها!!! وإستمر الرجل يطوف على التجار ويأخذ منهم المال ويضعه في جيبه وهو يقسم لهم في كل مرة أن المال ذهب إلى إمرأة وأطفال ليس لديهم حتى ثياب.

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