العباني: نلهث وراء «ستيفاني» لنكون شهودا على انتهاك حرمة الوطن

أكد محمد العباني، عضو مجلس النواب، أن تركيا تواصل إرسال المزيد من المرتزقة السوريين والسلاح المتطور، في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على نزع السلاح من سرت.

وقال العباني، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في الوقت الذي تقود فيه البعثة الأممية للدعم في ليبيا المشهد نحو سرت منزوعة من السلاح، تستمر تركيا في إرسال المزيد من المرتزقة السوريين والسلاح المتطور”.

وأضاف “نحن نلهث وراء ستيفاني -في إشارة إلى ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا- لنكون شهودا على انتهاك حرمة الوطن، لله المشتكى، وطن يباع، وشعب يضيع، وسفهاء يحققون أهدافهم، يحيا الفساد”.

وكانت الممثلة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد أكدت أن الأطراف الليبية أكدت على خروج كل القوات الأجنبية في غضون 90 يوما من الاتفاق على وقف إطلاق النار وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وقالت ويليامز، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5 + 5» في جنيف: “تم الاتفاق على فتح المعابر البرية والخطوط الجوية”.

وأضافت “لا يمكن تحقيق السلام في ليبيا دون محاسبة، فالمحاسبة ضرورية لحل الأزمة الليبية، كما أن استقالة السراج يجب أن تساعد في إنهاء المرحلة الانتقالية”.

وتابعت “التدخلات الخارجية تعمق الأزمة في ليبيا، ويجب وقفها تماما”، مشيرة إلى أن الأطراف الليبية اتفقت على خفض التصعيد العسكري واستمرار الهدنة، مشددة في الوقت نفسه على أنه يمكن التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا.