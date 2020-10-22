ليبيا الان

داخلية الوفاق: دوريات وتمركزات أمنية في طرابلس الكبرى

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أمس الأربعاء، بإنشاء الدوريات والتمركزات الأمنية داخل العاصمة طرابلس الكبرى.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الدوريات والتمركزات الأمنية تم إنشائها بمناطق صلاح الدين، عين زارة، قصر بن غشير، الباعيش، وادي الربيع، وادي السملقي، الجنين، النشيع، ووسط العاصمة طرابلس، وذلك لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون وتأدية الواجب الأمني على أكمل وجه خدمة للصالح العام.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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