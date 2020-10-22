«دردور» من إسطنبول: يجب سجن «بعيو» ومصادرة أمواله وأصوله

طالب فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، بسجن محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المختطف على أيدي المليشيات، ومصادرة أمواله وأصوله.

وقال دردور في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السراج بتكليفه لمحمد بعيو يزرع فتنة في الوسط الاعلامي الليبي، وسيكون السراج سببا في تزوير «تضحيات الأبطال» عندما يصفهم بعيو بأنهم ماتوا في غوط الباطل جراء حرب أهلية، ويبرئ «حفتر من «جرائم الحرب»”، بحسب تعبيره.

وأضاف “معرفتي بالرجل أنه ينتج من الكلام بذاءته، ويصدر من اللغو قبحه وهذا تشهد به مراسلاته على الخاص التي طالني منها في يوم ما مثلما طال غيري”، على حد وصفه.

وتابع “من العدالة وجب سجنه على قبحه وبذاءته وفساده ودعمه للعدوان على طرابلس، ومصادرة أمواله وأصوله التي تفوق دخله من مرتبه كموظف في الدولة”، وفقا لقوله.

وكان عدد من النشطاء الموالين لمليشيا ما تعرف «كتيبة ثوار طرابلس» قد نشورا صورة للصحفي محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المعين من فائز السراج، محتجزًا داخل مقرها بعد اختطافه من منزله في منطقة السبعة.

وقبل القبض عليه بلحظات، استنجد محمد بعيو، بالسلطات والأجهزة الأمنية، بعد أن هاجم مجموعة من “المجرمين” بيته مساء الثلاثاء، في العاصمة الليبية طرابلس.