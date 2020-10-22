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«دردور» من إسطنبول: يجب سجن «بعيو» ومصادرة أمواله وأصوله

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، بسجن محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المختطف على أيدي المليشيات، ومصادرة أمواله وأصوله.

وقال دردور في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السراج بتكليفه لمحمد بعيو يزرع فتنة في الوسط الاعلامي الليبي، وسيكون السراج سببا في تزوير «تضحيات الأبطال» عندما يصفهم بعيو بأنهم ماتوا في غوط الباطل جراء حرب أهلية، ويبرئ «حفتر من «جرائم الحرب»”، بحسب تعبيره.

وأضاف “معرفتي بالرجل أنه ينتج من الكلام بذاءته، ويصدر من اللغو قبحه وهذا تشهد به مراسلاته على الخاص التي طالني منها في يوم ما مثلما طال غيري”، على حد وصفه.

وتابع “من العدالة وجب سجنه على قبحه وبذاءته وفساده ودعمه للعدوان على طرابلس، ومصادرة أمواله وأصوله التي تفوق دخله من مرتبه كموظف في الدولة”، وفقا لقوله.

وكان عدد من النشطاء الموالين لمليشيا ما تعرف «كتيبة ثوار طرابلس» قد نشورا صورة للصحفي محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المعين من فائز السراج، محتجزًا داخل مقرها بعد اختطافه من منزله في منطقة السبعة.

وقبل القبض عليه بلحظات، استنجد محمد بعيو، بالسلطات والأجهزة الأمنية، بعد أن هاجم مجموعة من “المجرمين” بيته مساء الثلاثاء، في العاصمة الليبية طرابلس.

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«بعيو» السراج المليشيات دردور

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يادردور يادلدول جزمة بعيو انظف من راسك القذرة فهو يقول كلمة الحق داخل بلده اما انت كلب مسعور يقبض الثمن من قطرائيل لتعيش فى حضن الداعرات وشرب الخمر فانت يانجس من اخوان لوط ومثلهم تقول :-
    وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82)

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  • .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)

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  • ليش الحجز علي اموال الرجل هل هو ناك أم أو أخت أحد منكم ولم يقبضها فانتم فاتحين الدعاره وكأنها سبيل للاتراك والمرتزقه للسوريين بدون ماقبل مادي المقابل الوحيد هو حمايتكم من جيش بلادكم

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