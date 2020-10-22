تعرف على اتفاق اللجنة الليبية التونسية المشتركة

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد وفد وزارة الخارجية بحكومة الوفاق برئاسة الدكتور محمود التليسي، وعضوية كل من؛ مدير الإدارة العربية، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير الشؤون القنصلية، اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره التُونسي لمناقشة المسائل العاجلة والمُلحة على رأسها موضوع فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين.

وأوضحت خارجية الوفاق، في بيانٍ إعلامي لها، أنه تم الاتفاق مبدئيًا على صياغة بروتوكول مُوحد بين البلدين بشكل عاجل يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية، مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.

وتطرق البيان، إلى لقاء وكيل الشؤون الفنية بالوزارة بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التعجيل بحل كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل الملحة بين البلدين الشقيقين.