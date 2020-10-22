الدولية للهجرة: غرق 15 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الأربعاء، مصرع 15 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة ليبيا.

وقال رئيس بعثة المنظمة الاممية في ليبيا فيديريكو سودا، في تغريدة إن “ما لا يقل عن 15 مهاجرا يعتقد انهم في عداد الأموات بعد غرق قاربهم قبالة ساحل صبراتة في ليبيا، بحسب خمسة ناجين تمكن صيادون من سحبهم الى الشاطئ، وهناك أكثر من 70 آخرين تم اعتراضهم واعادتهم الى ليبيا من قبل خفر السواحل الليلة الماضية”.

يشار إلى أن عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم أو انقاذهم في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية بلغ نحو 10 آلاف مهاجر منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع الشهر الجاري.