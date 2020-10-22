البعثة الأممية تدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن «بعيو»

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أسفها العميق إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخراً لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وقالت البعثة في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن “بعيو اعتقل في 20 أكتوبر 2020 مع ولديه ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية، هند عمار، حيث علمت البعثة أنه تم الإفراج عن ولدي بعيو بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، بينما تم الإفراج عن عمار الليلة الماضية”، لافتة إلى أن الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية تسلط الضوء على المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الصحفيون خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير في ليبيا.

ودعت البعثة، في بيانها إلى ضرورة احترام سيادة القانون، مؤكدة أن الحرية الإعلامية أمر بالغ الأهمية لعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

كما شددت البعثة، على وجوب ضمان الحق في حرية التعبير وحماية الصحفيين والإعلاميين.