«قشوط»: طلبنا رئاسة مؤسسة الإعلام لأننا نمتلك مادة تلفزيونية حربية تتجاوز 350 ساعة

قال سليم قشوط الناطق باسم ما يعرف “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لما يعرف بـ”عملية بركان الغضب”،

“طلبنا وقت الحرب برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام لأننا بأمس الحاجة إليها، وما نمتلكه من المادة الإعلامية الحربية والتي تجاوزت 350 ساعة عبر وسائل الإعلام المرئي، وكان لها تأثير في اطمئنان الناس ورفع معنويات مقاتلينا واهباط معنويات العدو وتوضيح الحقائق للمجتمع الدولي”، على حد قوله.

وزعم«قشوط»، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على تويتر، قائلًأ: “وطلبنا هذا مباشرة من رئيس المجلس الرئاسي ومن مستشار الرئيس حسين الهوني، بالدفع والمطالبة لتفعيل المؤسسة، ولكن للأسف كان الرفض بشدة والاعتراض بطريقة غير مفهومة وبشكل غامض حتى نتفاجئ تسميتها باسم المدعو بعيو نزل علينا هذا القرار بصدمة وعدم استيعاب ما يحدث في حينها”، وفقً لكلامه.

وختم «قشوط» تغريداته قائلًأ: “أما بعد هذه المحادثات على الواتس اب بين المدعو حافظ قدور -سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي- والمدعو بعيو -رئيس المؤسسة الليبية للإعلام-، تلقينها بارتياح في النفس لما لها من انكشاف الضبابية والمؤامرة على شبابنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل بعيو وحافظ قدور كما يظنون أنصار سبتمبر”، على حد قوله..

جدير بالذكر أن ما تسمى كتيبة «ثوار طرابلس» بقيادة المدعو أيوب أبو راس، أصدرت بيانا بشأن اعتقال محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المعين من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، بالقرار رقم ( 598 ) لسنة 2020، والمستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير”.

وأذاعت الكتيبة البيان، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وسط انتشار عناصر مسلحة من «المليشيات» مزودة بمضادات للطيران تحاصر مقر المؤسسة الليبية للإعلام في مبنى قناة ليبيا الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال «البيان» إن ثوار طرابلس وكامل المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، يؤكدون أن المدعو محمد بعيو ليس رمزا من رموز ثورتنا المباركة وليس ممن ضحوا بأنفسهم وليس له علاقة بنضالنا”، على حد تعبير البيان

وأضاف البيان:” لن نرضى أن يحكم إعلامنا شخص بدون مبدأ أو توجه حر شريف ولن نرضى أن تذهب دماء شهدائنا هباءً منثورا”، على حد وصفهم.

وتابعوا في بيانهم:” نحن دولة حرة شريفة ولن يمثلنا شخص أو فكر أو توجه مبدأونا مبدأ كل الليبيين مبدأ الحرية والعزة والشرف ورفض الاستخفاف بالتضحيات الجبارة لشهداء بركان الغضب”، على تعبيرهم.

وأشاروا إلى أن محمد بعيو لا يمثل مدينة مصراتة الشريفة التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل الوطن وصد العدوان على طرابلس، متابعين:” نرفض أن يمثلنا محمد بعيو، في ظل وجود رجال أكفاء في “بركان الغضب” قادرون وصالحون لتولي هذه المناصب والذين تعرضوا للتهميش والاستبعاد خلال الفترات الماضية.