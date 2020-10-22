صندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا يقدم صدقات توعوية للنساء والفتيات

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا، عن تصدق العاملين الاجتماعيين في المساحات الآمنة للنساء والفتيات التابعة له، بتقديم خدمات للنساء والفتيات بشكل شخصي وعن بُعد.

وأوضح الصندوق، من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تقديم المساعدة خلال الأسبوع الماضي إلى 82 امرأة وفتاة عبر جلسات توعية حول المواضيع المتعلقة بالنوع الاجتماعي، كما أقيمت جلسات الدعم النفسي الاجتماعي إلى 75 امرأة وفتاة، بالإضافة إلى 125 امرأة استفادت من الدورات التدريبية حول مهارات كسب العيش مثل الخياطة والتمريض، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

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