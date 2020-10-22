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صندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا يقدم صدقات توعوية للنساء والفتيات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا، عن تصدق العاملين الاجتماعيين في المساحات الآمنة للنساء والفتيات التابعة له، بتقديم خدمات للنساء والفتيات بشكل شخصي وعن بُعد.

وأوضح الصندوق، من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تقديم المساعدة خلال الأسبوع الماضي إلى 82 امرأة وفتاة عبر جلسات توعية حول المواضيع المتعلقة بالنوع الاجتماعي، كما أقيمت جلسات الدعم النفسي الاجتماعي إلى 75 امرأة وفتاة، بالإضافة إلى 125 امرأة استفادت من الدورات التدريبية حول مهارات كسب العيش مثل الخياطة والتمريض، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • هاز الأمن العسكري الليبيي ـ غرفة الأمن العام::
    22 أكتوبر، 2020 الساعة 11:33 ص
    شديتوا تاجرات غريان وزقلام وبوحجر للمخدرات ومواد الزينة ………..!!!!!
    بوابات ايقااف التفتيش المسلح .

    /cdn.al-ain.com/lg/images/2019/9/18/127-112925-10363493-1480610005510220-4502092982806245940-n.jpg

    رد
    Avatarجهاز الأمن العسكري الليبيي ـ غرفة الأمن العام::
    22 أكتوبر، 2020 الساعة 11:35 ص
    شديتوا تاجرات غريان وزقلام وبوحجر للمخدرات ومواد الزينة ………..!!!!!
    بوابات ايقااف التفتيش المسلح .

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    رد