معيتيق: إنتاج النفط سيبلغ مليون برميل يوميًا بنهاية 2020

أخبار ليبيا 24

أكد نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق أن حكومتي “الوفاق والمؤقتة”، سيعملان قريبًا على وضع ميزانية موحدة للدولة في إطار جهود التوصل لاتفاق بينهما.

معيتيق قال في تصريحات لوكالة “رويترز” البريطانية، “نتطلع إلى توحيد الميزانية بحيث تصبح قناة الإنفاق واحدة في ليبيا”.

وأوضح أن إنتاج ليبيا، من النفط وصل 500 ألف برميل يوميًا هذا الأسبوع، وسيرتفع إلى 550 و560 ألف برميل يوميًا بنهاية أكتوبر الجاري، وإلى ومليون برميل يوميًا بنهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن حكومة الوفاق أعدت ميزانية لعام 2021م من المتوقع أن تتراوح بين 45 مليار إلى 48 مليار دينار، بما في ذلك الأموال المخصصة للصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وتوقع معيتيق في حديثه، أن تقدم الحكومة المؤقتة، ميزانية تتراوح بين 5 و8 مليارات دينار، ثم سيبدأ العمل على توحيد هاتين الميزانيتين حتى يتم إصدار ميزانية واحدة، مُشددًا على أن العمود الفقري للاتفاقية مع الجانب الشرقي كانت توحيد الميزانية، وليس نسب من عائدات النفط.