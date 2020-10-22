«البعثة الأممية» تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن «بعيو»

طالبت بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، التي تقودها بالإنابة الأمريكية ستيفاني ويليامز، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، والمختطف على أيدي المليشيات الإرهابية.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها العميق إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخراً لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، داعية في بيان لها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

واعتقل بعيو في 20 أكتوبر مع ولديه ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية، هند عمار، وعلمت البعثة أنه تم الإفراج عن ولدي بعيو بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، بينما تم الإفراج عن عمار الليلة الماضية.

وأكدت البعثة أن الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية، تسلط الضوء على المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الصحفيون خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير في ليبيا.

ودعت البعثة إلى ضرورة احترام سيادة القانون وتؤكد من جديد أن الحرية الإعلامية أمر بالغ الأهمية لعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا، مشددة في الوقت نفسه على وجوب ضمان الحق في حرية التعبير وحماية الصحفيين والإعلاميين.