«مكافحة الأمراض»: 995 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 617 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.
وتماثل للشفاء 617 مصابا، في حين توفى 3 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.
وتماثل للشفاء 617 مصابا، في حين توفى 3 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.
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القبض على كمية من حفاضات نسائية وحفاظات اطفال مليئة بالمخدرات قادمة من اوروبا وتونس ـ على وحدات الأمن العسكري االليبي المسلح التحقق ومنع اي صادرات أو واردات بهذه الخصوص ـ وإنزال اشد العقوبات عن اي مخالف ويتم اعدام المضبوطات والتحقق من مكاتب الاستيراد والتصدير واحكام عليهم لمعرفة المصادر ,
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