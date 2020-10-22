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218 تكشف أجندة اجتماع الوفدين “الليبي التونسي”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصّلت “218” على نسخة من قائمة المواضيع، التي ستكون حاضرة على طاولة محادثات الوفدين “الليبي والتونسي”؛ المُقرر عقدها اليوم الخميس، بشأن بعض القضايا العالقة بين الجانبين في ظل أزمة وباء “كورونا”.

ويبحث الوفدان قضية السجناء الليبيين المتواجدين داخل السجون التونسية، والمواطنين الذين مُنعوا من دخول تونس بسبب “تشابه الأسماء”، إضافة إلى عرقلة الدبلوماسيين الليبيين الموفدين للعمل بالقنصلية الليبية في تونس، وعرقلة الدبلوماسيين الموفدين للعمل بدول أخرى نظرًا لوجود مقر السفارات بتونس.

وستتم مناقشة قرار منح رخصة التجول للموظفين المحليين التابعين للقنصلية الليبية والمواطنين المقيمين وكذلك القادمين لغرض العلاج، كما سيُناقش ملف تأخير الرد من الجانب التونسي بخصوص المتوفيين الليبيين المصابين بـ”كورونا”، والذين يرغب ذووهم في دفنهم داخل ليبيا، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الحصول على الإقامة التونسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ساحل ——————— جرذقنة—————– الخلفي تونس 💥

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  • قال تعالى  : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

    هؤلاء الخونة بيادق الفتنة في ليبيا لعنهم الله باعوا شرفهم من أجل حفنة من الدولارات
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